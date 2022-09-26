Соседи раскрыли подробности биографии ижевского стрелка

Устроивший расстрел в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев отличался нелюдимым нравом, рассказал МК его соседи.

Выяснилось, что злоумышленник жил в доме по улице Карла Маркса, в трех минутах ходьбы от школы.

«Помню его как очень нелюдимого. Этот мужчина всегда прятал лицо», – отметила одна из соседок.

По ее словам, молодой человек всегда носил черный капюшон, так что его лица было невозможно разглядеть. Он проживал с матерью.

«Несколько раз его видела с большими белыми наушниками. Вот, пожалуй, и все», – заключила собеседница.

Инцидент произошел в понедельник, 26 сентября. По последним данным, в результате нападения погибли 15 человек. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой.