Соседи рассказали о подростках, убивших двух бомжей в Рязани

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Подростки, подозреваемые в убийстве двух мужчин в Рязани, жили на улицах Нахимова и Чернышевского, сообщает 360.

Напомним, трупы двух мужчин 49 и 50 лет обнаружены в пруду на улице Голенчинской. В убийстве подозревают молодых людей 16 и 17 лет, сознавшихся в преступлении. Избиение началось после того, как мужчины грубо ответили на просьбу дать закурить.

16-летний парень живёт на улице Нахимова. Подросток вырос в неблагополучной семье, бывали случаи, когда он воровал велосипеды, рассказали соседи. Парень находился на домашнем обучении.

Сосед задержанного заявил, что у юного рязанца были проблемы с головой: «он говорил, что у него справка есть». Парень жил с бабушкой, хулиганил. Однажды сломал замки нескольких машин.

Родители подростка разошлись, затем мать вновь вышла замуж. После этого он стал жить с бабушкой.

Вторым подозреваемым в убийстве стал 17-летний парень, живущий с родителями на улице Чернышевского. Семья переехала туда весной 2020 года после смерти бабушки подростка.

У взрослых членов семьи бывали запои, сын также был замечен в пьянстве. Соседка рассказала, что мать мальчика из детского дома, родители её также были пьющими. Дома подростка не контролируют. Более того, родители вместе с сыном пью пиво, курят сигареты. Мать школьника говорила соседке, что её сын избил женщину. Тогда семье пришлось разбираться с правоохранителями.

Психолог Ольга Серебровская заявила журналистам, что в случае с молодыми людьми речь идёт не об агрессии в адрес бездомных, а о жестокости в отношении беззащитных. Тюрьма их не перевоспитает, остановить может только страх наказания.