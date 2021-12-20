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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Соседи рассказали о московском тиране, который убил всю семью

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В Москве соседи рассказали о семье, где мужчина забил до смерти свою жену и тещу на глазах у 10-летней дочери, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. По предварительной версии, муж поссорился с женой. В разгар конфликта злоумышленник рассвирепел и начал избивать оппонентку, после забил до смерти ее 85-летнюю тещу. Все происходило на глазах десятилетней дочери.

«Один раз я слышала недавно крики и ругань. Ну он всегда приветливый, дверь поддержит, до школы предлагал несколько раз довести мою дочь. Внешне лысый, невысокого роста», – заявила соседка.

Погибшая пенсионерка рассказывала ей, что муж ее дочери мало зарабатывает. Жители дома, где произошло убийство также отметили, что мужчина занимался ремонтом обуви, а семья была многодетной.

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