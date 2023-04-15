Сорокина рассказала, что сделано в Рязани в третий городской субботник

«В планах было убрать комплексно — дороги, тротуары, влажная уборка, уборка мусора, листвы. Не полностью, но многое сделано, — написала Сорокина.

— Техника ДБГ убирает наносы на проезжей части Новоселов. Отсюда было много критики. Часть дороги, включая ограждения, сегодня полностью уберем, отмоем.

В целом, по ситуации с пылью, песком. Зимой, действительно, было отсыпано много песка, в разы больше, чем раньше. К этому вынуждали погодные условия, чтобы справиться с гололедом на дорогах и тротуарах. На будущее поставлена задача использовать больше реагента — выполним. Песок утрамбовался, лежит у бордюров. Плотный слой достигает 10 см. Идет грейдер вместе с рабочими — отрывают этот слой, сгребают, с погрузчиком загружают в Камазы. Пылесосом далее подбирают остатки грязи и пыли и начинают влажную уборку. Кроме самой дороги, влажная уборка — по ограждению.

Вручную делать медленнее, но иначе при таком слое песка не получится. Идем такой технологией от центра к окраинам. Есть поадресный план-график работ. Движемся медленно, но движемся. Причины постаралась пояснить.

Про уборку дороги там, где тротуар и проезжая часть не разделены зеленой зоной. Сначала убираются тротуары. Грязь сметается в прилотковую часть дороги, и убирается дорога. По влажной уборке тротуаров, остановок, части фасадов работают четыре отдельные бригады. В этой работе не обходится без проблем. На днях была критика про тротуар на Вокзальной и не только — отрабатываем».