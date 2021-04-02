Сорокина поручила помочь провести воду на участок многодетной рязанки

Во время личного приёма граждан мэр Рязани Елена Сорокина поручила помочь многодетной рязанке, сообщила пресс-служба городской администрации.

Женщина просила подвести воду на участок в посёлке Божатково, полученный в 2012 г. Сейчас дома есть свет, газ, водопровода нет.

Сейчас разрабатывается проект строительства сетей водоснабжения. Елена Сорокина попросила руководство Водоканала сделать скважину, установить водозаборную колонку.

Мэр поручила управлению благоустройства отсыпать дорогу к участку женщины асфальтобетонным гранулятом.