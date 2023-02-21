Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире «России 1» о подвиге смоленских пехотинцев.

Журналист пообщался с бойцами одного из полков 20 гвардейской общевойсковой армии. Им удалось противостоять численно превосходящему противнику благодаря высочайшей выучке и профессионализму командиров.

В итоге российские бойцы после недельных боев, значительно отодвинув украинские подразделения.

«Противник потом пытался отвоевать утерянные позиции, атаковал яростно и много. Ребята ни метра не уступили. Ребята отбили атаки. И вот они вышли из боя уставшие страшно», – подчеркнул Соловьев.

Военкор в телеграм-канале «Старше Эдды» отметил, что Смоленская и Брянская пехота заслужили похвалу по праву.