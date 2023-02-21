Вторник, 21 февраля, 2023
powder

Соловьев рассказал о подвиге смоленских пехотинцев

На главнуюНовости мира

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире «России 1» о подвиге смоленских пехотинцев.

Журналист пообщался с бойцами одного из полков 20 гвардейской общевойсковой армии. Им удалось противостоять численно превосходящему противнику благодаря высочайшей выучке и профессионализму командиров.

В итоге российские бойцы после недельных боев, значительно отодвинув украинские подразделения.

«Противник потом пытался отвоевать утерянные позиции, атаковал яростно и много. Ребята ни метра не уступили. Ребята отбили атаки. И вот они вышли из боя уставшие страшно», – подчеркнул Соловьев.

Военкор в телеграм-канале «Старше Эдды» отметил, что Смоленская и Брянская пехота заслужили похвалу по праву.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации