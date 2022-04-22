Солдатам-срочникам могут разрешить служить в ФСБ по контракту

Солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Такой законопроект депутатов «Единой России» может быть принят Госдумой в мае. Об этом «Известия» узнали в пятницу, 22 апреля.
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По его словам, с принятием законопроекта начать службу в ФСБ по контракту смогут все, кто имеет среднее профессиональное образование и либо не пребывает в запасе, либо в настоящий момент проходит срочную службу.
Как отмечает источник в системе военных комиссариатов, в настоящее время законодательство позволяет призывнику выбрать два варианта: либо год в качестве военнослужащего срочной службы, либо два года как военнослужащий по контракту.
Как отметил собеседник редакции, изменение образовательного ценза позволит ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту.
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