0.6 C
Рязань
Воскресенье, 21 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мираКультура

«Союзмультфильм» опубликовал трейлер ремейка «Ну, погоди!»

Александр Ильин

На YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликован первый трейлер перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!». Ролик был показан в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021. 

Мультфильм теперь нарисован с помощью 3D-анимации. Многие персонажи подверглись значительной переработке. Кроме того, к привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.

Как заявили создатели проекта, у Волка изменилась его вредная привычка: теперь он не курит, а чрезмерно много играет в компьютерные игры. 

Премьера ремейка запланирована на декабрь 2021 года.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать