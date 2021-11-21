«Союзмультфильм» опубликовал трейлер ремейка «Ну, погоди!»

На YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликован первый трейлер перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!». Ролик был показан в рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021.

Мультфильм теперь нарисован с помощью 3D-анимации. Многие персонажи подверглись значительной переработке. Кроме того, к привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев.

Как заявили создатели проекта, у Волка изменилась его вредная привычка: теперь он не курит, а чрезмерно много играет в компьютерные игры.

Премьера ремейка запланирована на декабрь 2021 года.