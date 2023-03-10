Не для всех март 2023 года станет счастливым. Первый весенний месяц сулит проблемы трём знакам зодиака из-за сложного аспекта – Меркурий соединяются с Солнцем. Таролог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», кто в этот период окажется на самом дней жизни.

Тяжело в марте придётся Близнецам. Из колеи их выбьют многочисленные конфликты и недопонимания. Придётся учиться избегать острых тем, идти на компромисс даже тогда, когда вы не поддерживаете точку зрения. Солнце в Рыбах говорит о том, что сейчас подходящее время для того, чтобы отстраниться и поразмышлять. Сообщите другим о своих намерениях, чтобы избежать обид.

В этом году Весам захочется выбраться из стеснённых обстоятельств. Помочь сбросить скорлупу может неожиданный разговор. Янко советует всецело ориентироваться на него. Однако не спешите ничего предпринимать, если это означает, что пути назад уже не будет. Представителям знака предстоит много трудностей в этом месяце, каждый свой шаг следует тщательно обдумывать.

Из-за череды неудач захотят опустить руки Тельцы. Но унынию поддаваться не стоил. Если перед вами закрывается одна дверь, другая обязательно откроется. Живой и стремительный аспект может проложить путь к захватывающим событиям, которые вы встретите с распростёртыми объятиями, считает эксперт.