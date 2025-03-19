Снижение риска гибели пчёл при обработках посевов от вредителей обсудили в Рязанской области

19 марта министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов провёл региональное совещание по вопросам недопущения гибели пчёл при обработках посевов в 2025 году. В совещании приняли участие представители Россельхознадзора, государственной ветеринарной службы и по видеосвязи – сотрудники администраций муниципалитетов, более 250 пчеловодов, а также растениеводы. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Дмитрий Филиппов отметил, что в 2024 году в Рязанской области в выстраивании взаимодействия между пчеловодами и агрономами сделано многое: «Случаев гибели пчёл стало меньше, но они есть. Остаются нарушения правил и со стороны растениеводов, и со стороны пчеловодов. Наложены штрафы. По некоторым инцидентам продолжаются судебные разбирательства».

Старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Юрий Сеничкин рассказал: «За 2024 год в Управление Россельхознадзора поступило 12 обращений пчеловодов по фактам массовой гибели пчел в Михайловском, Ряжском,Рязанском, Сараевском, Сасовском, Старожиловском районах. Для сравнения в 2023 году было 38 таких обращений, а в 2022 году – 54. В 2024 году Россельхознадзор установил 23 факта нарушений правил безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами».

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В соответствии с законом об обязательном маркировании сельскохозяйственных животных (№ 221-ФЗ) до 1 сентября 2025 года владельцы пасек обязаны осуществить маркировку. Государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Максим Егоров разъяснил: «В качестве средства маркирования используется табло, закрепляемое на внешней стенке улья».

Для маркировки животных, в том числе пчёл, нужно обратиться в районную ветеринарную службу. Маркировку пчёл рекомендуют осуществить заранее, потому что ближе к 1 сентября 2025 года могут быть большие очереди.

Замначальника главного управления ветеринарии Рязанской области Сергей Макаров отметил, что в целях недопущения заноса и распространения заразных заболеваний пчёл в 2024 году госветслужба провела более 3,3 тысячдиагностических исследований пчёл на акарапидоз, варроатози нозематоз.

Важный документ о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, профилактических мероприятиях и лабораторных исследованиях – это паспорт пасеки. Для получения паспорта пасеки владельцу необходимо обратиться в государственное учреждение ветеринарии по месту нахождения пасеки.Получение ветеринарно-санитарного паспорта поможет пчеловодам сохранить здоровье пчел и защитить их от заболевания заразными болезнями. Сейчас в Рязанской области ветеринарно-санитарные паспорта имеют только 557 пасек, при том что пчеловодов в регионе – более 2 тысяч.

Директор ФНЦ пчеловодства Анастасия Шестаковарассказала о способах защиты пчёл в период обработки, которые подтверждены научными исследованиями.

В ходе совещания спикеры ответили на вопросы, заданные участниками по видеосвязи.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Филиппов отметил, что предотвратить гибель пчёл при обработках полейвозможно только с помощью конструктивного диалога растениеводов и пчеловодов: «Вопрос гибели пчёл при обработках посевов перестанет быть острым, в том числе, при условии выстраивания добрососедских взаимоотношений, взаимоуважения и взаимопонимания между пчеловодами и растениеводами».