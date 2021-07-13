Смертность бьет все рекорды в Костромской области

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В Костромской области увеличивается смертности, и в то же время падает рождаемость, пишет портал «Kostroma.Today».

В Костромастате рассказали, что за первую треть текущего года в регионе умерло почти четыре тысячи костромичей. Таким образом, это почти на шестьсот человек больше, чем в прошлом году.

При этом в Костромской области на свет появилось на двести младенцев меньше, чем в 2020 году.

Выходит, что естественная убыль населения в регионе составляет более двух тысяч человек. Это также вдвое превышает прошлогодние показатели.