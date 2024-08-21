Среда, 21 августа, 2024

Смертельное ДТП произошло в Ряжском районе. Погибли две женщины

Автор: Кристина Аманн

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В Ряжском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Трагическая авария произошла 21 августа, примерно в 18:00, на 305-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». За рулем автомобиля «Хендай Акцент» находилась 41-летняя жительница Московской области. Она столкнулась с автомобилем «Киа Рио», которым управлял 31-летний житель Рязанской области.

Погибли водитель автомобиля «Хендай Акцент» и 51-летняя пассажирка автомобиля «Киа Рио». Водитель автомобиля «Киа Рио» получил травмы и был госпитализирован.

Оперативный комментарий Врио начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Ряжский» Олег Лобин.

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