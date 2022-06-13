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Вторник, 14 июня, 2022

Смертельное ДТП на трассе М5 под Рязанью попало на видео

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7info7

Смертельное ДТП на трассе М5 под Рязанью попало на видео

ДТП со смертельным исходом, которое 12 июня произошло на трассе М5 под Рязанью, попало на видео. Ролик размещён в паблике «Видео и новости Рыбновского района».

Трагедия случилась примерно в 12.20 на 175-м километре трассы. Столкнулись Нива и Volkswagen Polo. По предварительной информации, водитель Нивы не справился с управлением и, вылетев на встречную полосу, столкнулся с иномаркой.

В итоге погибла пассажирка Нивы, ей было 35 лет. Травмы получили четыре человека, среди них – двенадцатилетняя девочка.

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