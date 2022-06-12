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Вторник, 14 июня, 2022

В ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе погибла 35-летняя женщина

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Александр Ильин

В ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе погибла 35-летняя женщина

В ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе погибла 35-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась 12 июня примерно в 12.20 на 175 километре трассы М5 «Урал».

Предварительно установлено: водитель «Нивы» на регулируемом перекрёстке не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Нива» погибла, 37-летний водитель «Нивы», 37-летний водитель «Фольксваген Поло» и его пассажиры 36 и 12 лет получили травмы.

Сейчас полиция выясняет все детали случившегося.

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