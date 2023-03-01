Сменился номер контакт-центра ОСФР по Рязанской области

С 1 марта 2023 года изменился номер контакт-центра ОСФР по Рязанской области. Связаться со специалистами отделения Социального фонда в регионе теперь можно по телефону: 8 (800) 200-03-01. Сотрудники консультируют граждан и записывают на приём в клиентские службы.

Номер бесплатный и доступен для обращений граждан с понедельника по четверг с 9 до 18 часов и по пятницам с 9 до 16:45.

Чтобы получить персональную консультацию по телефону горячей линии, нужно сообщить специалисту страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и использовать кодовое слово.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно заменить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте СФР, а также придя в клиентскую службу фонда.