Служивший в Рязани сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс погиб на Украине

Во время боевых действий на Украине погиб служивший в российской армии сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс. Об этом пишет NBC.

— Представитель ведомства подтвердил смерть Майкла Глосса, сына Джулианы Галлины, заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям, после того как российский новостной сайт сообщил, что 21-летний американец записался добровольцем в российскую армию.

Представитель ЦРУ сообщил, что Галлина и её семья «пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда её сын Майкл Глосс, у которого были проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий на Украине», — говорится в сообщении СМИ.

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Некоторые подробности произошедшего сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным военкоров, молодой американец был участником движения хиппи, в 2023 году приехал в Крым на встречу хиппи-движения «Радужной семьи». После этого заявил, что собирается получить гражданство РФ.

Майкл завёл страницу ВКонтакте, выкладывал посты. Путешествовал по России. Через некоторое время информация об американце появилась в базе ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы). В качестве адреса там был указан вербовочный пункт на службу по контракту.

Затем Глосс попал в тренировочный центр «Авангард», находящийся в Московской области, а через 14 дней он появился уже в Рязани. На фронте американец оказался в составе 137-го полка ВДВ, 4 апреля 2024 года десантник погиб во время штурма под Раздоловкой и Веселым, о чем сообщила его семья в некрологе.

Семья не раскрывала, на чьей стороне воевал Майкл.

«ЦРУ считает, что смерть Майкла — это личное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности, — цитирует NBC представителя ведомства. — Вся семья ЦРУ глубоко опечалена этой потерей».

Джулиан Галлина стала замдиректора ЦРУ в 2024 году, а до этого работала топ-менеджером в IBM, служила в ВМС США.