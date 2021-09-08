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Среда, 8 сентября, 2021
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Следователи раскрыли подробности убийства двух десятилетних школьниц в Кузбассе 

Елена Лобанова
Следователи раскрыли подробности убийства двух десятилетних школьниц в Кузбассе 

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В следственном комитете раскрыли подробности убийства двух десятилетних девочек в Кемеровской области. Оказывается, подозреваемый специально арендовал дачный дом. Об этом сообщает РИА «Новости»

Две школьницы пропали в Киселевске 6 сентября. Они не вернулись домой после учебы. На следующий день их тела нашли в одном из частных домов. 

— Подозреваемый за три недели до преступления снял дачный дом. Убийство девочек произошло именно там, — рассказали следователи. 

Подозреваемым оказался 41-летний Виктор Пестерников. В 2009 году его осудили за педофилию. После освобождения из колонии он уехал жить в другой город, но на учет там не встал.

По предварительной информации, мужчина изнасиловал и убил школьниц. Вместе с девочками в логове у подозреваемого находился и мальчик.

Следователи опубликовали видео с места преступления.

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