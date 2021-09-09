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Четверг, 9 сентября, 2021
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Следователи опубликовали запись допроса обвиняемого в убийстве двух девочек в Кемеровской области 

Елена Лобанова
Следователи опубликовали запись допроса обвиняемого в убийстве двух девочек в Кемеровской области 

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Киселевске Кемеровской области признал вину. Видео с допросом 41-летнего ранее судимого мужчины опубликовала пресс-служба регионального следственного комитета. 

Жителя города Мыски обвиняют в убийстве двух малолетних лиц с целью скрыть другое преступление, а также в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетних. Обвиняемый рассказал, что 10-летние девочки возвращались из школы 6 сентября, когда заметили его на остановке общественного транспорта. Погибшие попросили у мужчины семечки, что тот держал в руках. Девочки хотели покормить голубей. 

— Пьяный обвиняемый предложил школьницам купить им сладости, а для птичек еду. В магазине он купил детям конфеты, а себе алкоголя. После мужчина убедил девочек зайти к нему в гости. В заброшенном доме, который он арендовал за несколько недель до произошедшего, он изнасиловал школьниц, — говорится в сообщении. 

Обвиняемый побоялся, что жертвы расскажут обо всем родителям, поэтому задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу. 

О пропаже несовершеннолетних стало известно от одной из родительниц. Женщина забеспокоилась, что ее дочь не вернулась домой после школы и обратилась к полицейским. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который показал место преступления. 

Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи также проверят, в каких условиях воспитывались девочки. Кроме того, уголовное дело возбудили и по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, которые осуществляли надзор за указанной категорией граждан. 

Мужчина признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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