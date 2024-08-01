Следком завершил следствие по делу о халатности при расселении граждан из аварийного жилья

Следователями СК завершено расследование уголовного дела о халатности при расселении граждан из аварийного жилья, сообщает телеграм-канал ведомства.

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации муниципального образования – Побединское городское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области, обвиняемой в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

Следствием установлено, что на улице Мира поселка Поплевинского Скопинского района расположен многоквартирный дом, сданный в эксплуатацию в 1951 году. Согласно заключению межведомственной комиссии администрации Скопинского муниципального района от 2013 года указанный многоквартирный дом нуждался в проведении капитального ремонта. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта указанного дома либо при невозможности ремонта признать дом аварийным и подлежащим сносу, а также поручение главы администрации Скопинского муниципального района о проведении необходимой экспертизы, оценка технического состояния многоквартирного дома специализированной организацией была организована обвиняемой лишь в 2022 году. В результате решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу принято в июне 2022 года, и в региональную адресную программу Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы указанный дом не включен. При этом техническое состояние жилого дома оценивается как недопустимое, при котором необходимо немедленное удаление людей из опасных зон.

Таким образом, в нарушение положений действующих нормативных правовых актов глава муниципального образования со дня вступления в должность в мае 2016 года по настоящее время не приняла мер по аварийно-техническому обслуживанию указанного многоквартирного дома и расселению его жильцов.

Ненадлежащее исполнение главой администрации муниципального образования – Побединское городское поселение Скопинского муниципального района своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, нуждающихся в жилище и проживающих в аварийном многоквартирном доме.

Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.