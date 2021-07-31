Гендиректор Университета национальной технологической инициативы Нина Яныкина рассказала, что скоро в России появятся новые профессии в сфере образования. Слова эксперта приводит РИА «Новости».
По словам Яныкиной, на трудовом рынке появятся образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных.
Нина Яныкина подчеркнула, что в настоящее время есть нехватка IT-специалистов. При этом войти в эту сферу достаточно сложно. Сделать это могут лишь мотивированные люди, способные обучаться.