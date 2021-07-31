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Суббота, 31 июля, 2021
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Скоро в России появятся новые профессии в сфере образования

Елена Лобанова
Скоро в России появятся новые профессии в сфере образования
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Гендиректор Университета национальной технологической инициативы Нина Яныкина рассказала, что скоро в России появятся новые профессии в сфере образования. Слова эксперта приводит РИА «Новости»

По словам Яныкиной, на трудовом рынке появятся образовательные инженеры, цифровые методисты, специалисты по педагогическому дизайну, основанному на данных. 

— Перспективна и работа с эмоциями человека. Появятся дизайнеры эмоций, которые создают эмоциональный фон контента с использованием новых каналов доставки информации, в том числе и напрямую в мозг потребителя. Продюсеры смыслового поля будут формировать общую картину мира, в соответствии с которой будут строиться медиапотоки. Проектировщик умных тканей создаст новые синтетические ткани и материалы с заданными свойствами, например, LED-ткани или ткани с памятью формы, — отметила специалист. 

Нина Яныкина подчеркнула, что в настоящее время есть нехватка IT-специалистов. При этом войти в эту сферу достаточно сложно. Сделать это могут лишь мотивированные люди, способные обучаться.

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