Скопинского подростка осудят за поджог 13-летнего мальчика

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Дело 17-летнего подростка, который поджег своего несовершеннолетнего знакомого в Скопинском районе, направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. В тот день между пьяным подростком и его 13-летним знакомым произошел конфликт. В результате 17-летний парень облил товарища бензином и поджег.

— Мальчика госпитализировали в медучреждение с ожогами 3-й степени. В общей сложности у ребенка было повреждено 33% тела. Несмотря на лечение, на теле и лице у скопинца остались рубцы, — говорится в сообщении.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Обвиняемый признал вину частично. Парень пытался доказать, что это был несчастный случай.