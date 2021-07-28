18.1 C
Рязань
Среда, 28 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Скопинского подростка осудят за поджог 13-летнего мальчика

Елена Лобанова
Скопинского подростка осудят за поджог 13-летнего мальчика
- Advertisement -

Дело 17-летнего подростка, который поджег своего несовершеннолетнего знакомого в Скопинском районе, направят в суд. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района. В тот день между пьяным подростком и его 13-летним знакомым произошел конфликт. В результате 17-летний парень облил товарища бензином и поджег. 

— Мальчика госпитализировали в медучреждение с ожогами 3-й степени. В общей сложности у ребенка было повреждено 33% тела. Несмотря на лечение, на теле и лице у скопинца остались рубцы, — говорится в сообщении. 

Против молодого человека возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Обвиняемый признал вину частично. Парень пытался доказать, что это был несчастный случай.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]