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Вторник, 3 августа, 2021
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Скопинского маньяка арестовали на 10 суток

Елена Лобанова
Скопинского маньяка арестовали на 10 суток
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Мировой суд назначил скопинскому маньяку 10 суток административного ареста. Все из-за участия в съемке ролика для КПРФ. Об этом сообщает ТАСС

Ранее Виктор Мохов записал видео, на котором высказался в поддержку лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Представители регионального же отделения заявили, что маньяк не имеет никакого отношения к партии. 

Своим участием в съемках Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение. Ранее его признали виновным за такое же нарушение из-за съемке в фильме Собчак. 

В ходе разбирательства по делу Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

Скопинского маньяка арестовали на 10 суток

Скопинский маньяк Виктор Мохов

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