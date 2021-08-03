Скопинского маньяка арестовали на 10 суток

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Мировой суд назначил скопинскому маньяку 10 суток административного ареста. Все из-за участия в съемке ролика для КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Виктор Мохов записал видео, на котором высказался в поддержку лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова. Представители регионального же отделения заявили, что маньяк не имеет никакого отношения к партии.

Своим участием в съемках Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение. Ранее его признали виновным за такое же нарушение из-за съемке в фильме Собчак.

В ходе разбирательства по делу Мохов полностью признал вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения.

Скопинский маньяк Виктор Мохов Читайте материалы по этой теме на сайте РИА «7 новостей»