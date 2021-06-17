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Четверг, 17 июня, 2021
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Скончался Герой Советского Союза рязанец Павел Галкин

Екатерина Приведенцева
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15 июня в возрасте 98 лет скончался фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы Андрей Красов.

Павел Галкин – уроженец Кораблинского района. На фронт он ушёл в июле 1943 года. Служил на Северном флоте штурманом. В 1944 году совершил 22 боевых вылета и уничтожил несколько единиц вражеской техники. На фронте его называли непотопляемым.

Звание Героя Советского Союза Галкину присвоили в 1944 году.

Похороны ветерана прошли в четверг, 17 июня.

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