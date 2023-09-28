Четверг, 28 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Скончался уроженец Шацкого района, заслуженный конструктор России Вячеслав Филин

7info 2
Изображение от jannoon028 на Freepik

На 85-ом году жизни скончался уроженец села Новочернеево Шацкого района, бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александра Железнякова.

Вячеслав Филин был участником лунной программы Н1-ЛЗ. С 1976 года занимал должность одного из руководителей проекта по орбитальному кораблю «Буран».

В 1982 году возглавил работы по наземной экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия». Принимал участие в финальном этапе работ по обеспечению огневых и натурных испытаний ракеты на Байконуре.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации