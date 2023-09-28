Скончался уроженец Шацкого района, заслуженный конструктор России Вячеслав Филин

На 85-ом году жизни скончался уроженец села Новочернеево Шацкого района, бывший вице-президент Ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александра Железнякова.

Вячеслав Филин был участником лунной программы Н1-ЛЗ. С 1976 года занимал должность одного из руководителей проекта по орбитальному кораблю «Буран».

В 1982 году возглавил работы по наземной экспериментальной отработке ракеты-носителя «Энергия». Принимал участие в финальном этапе работ по обеспечению огневых и натурных испытаний ракеты на Байконуре.