Скончался сасовский врач Юрий Андреевич Игнатов

В четверг, 11 мая, ушёл из жизни врач Юрий Андреевич Игнатов. Об этом сообщает газета «Сасовская неделя».

Игнатов работал сельским врачом в Демушкинской амбулатории. Он закончил мединститут в Кишинёве, трудился травматологом в Молдавии, два года провёл военным врачом в Афганистане, а после работал воспитателем в интернате. Во время войны в Молдавии взял на воспитание, имея трёх своих сыновей, ещё восемь детей и переехал в 1992 году вместе с женой в Сасовский район.

И более 20 лет проработал в Демушкинской больнице. Имеет 19 внуков.

— Это был Человек с большой буквы и настоящий доктор, — говорится в сообщении.

Игнатов награждён семью медалями, в том числе «За боевые заслуги».