Вторник, 7 октября, 2025
13.1 C
Рязань
Происшествия

Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Анастасия Мериакри
Фото: https://vk.com/ribnovskiiraion

В Рыбновском районе ушел из жизни Николай Александрович Мирзоян, председатель правления местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Об этом сообщили в администрации округа.

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур. После окончания средней школы в 1973 году Мирзоян поступил в Азербайджанский госуниверситет им. С.М. Кирова. Однако его учеба была прервана в ноябре 1974 года, когда он был призван на службу в Краснознаменный Черноморский флот. В октябре 1977 года он завершил срочную службу в звании мичмана и продолжил службу на флоте до 1996 года. В этот период он дважды принимал участие в боевых действиях на территории Эфиопии — в 1978 и 1980 годах.

После разделения Черноморского флота между Россией и Украиной Мирзоян был уволен в запас по сокращению штатов. В 2006 году он вступил в «Боевое братство» и стал одним из основателей отделения этой организации в Рыбновском районе. В 2007 году он возглавил районное отделение и оставался на этом посту почти два десятилетия.

С началом специальной военной операции Николай Мирзоян и возглавляемое им районное отделение активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для бойцов. В 2023 году губернатор Рязанской области Павел Малков вручил ему почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». За свою деятельность он был неоднократно отмечен благодарностями и наградами различного уровня.

Выражаем соболезнования родным и близким Николая Мирзояна.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский про 2026 год: война с НАТО, большое переселение народов, уничтожение миллионов людей

Страшного пророчество покойного лидера ЛДПР всколыхнуло сеть.
Новости России

Армия ответила на удары по России: Одессу и Харьков «сровняли с землёй»

Красные линии смещаются, расплата за агрессию растёт. Терпение было стратегией, теперь оно превращается в ресурс, который подходит к концу.
Новости России

Стала известна главная версия пропажи семьи в тайге под Красноярском

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в Красноярском крае, попала...
Новости мира

«Фашисты!»: в Киеве мобилизовали мужа звезды «Сватов» Бондаревой-Репиной

Украинская актриса Елена Бондарева-Репина сообщила в соцсетях о насильственной...
Погода

Первый снег в Москве и Центральной России ожидается в конце ноября – начале декабря — Тишковец

Сейчас в столичном регионе наблюдается «золотая осень» с установившимися туманами и дождями. Такая же погода, кстати, установилась и в Рязани. 

Последние новости

Дегустация блюд школьного меню прошла в Рязани

В процессе дегустации директор АО «Детское питание» Андрей Жаров рассказал про каждое блюдо, его состав и питательную ценность.

Анализ проб семян дуба и каштана проводят специалисты в Рязанской области

В сентябре и октябре специалисты ЦЗЛ Рязанской области проводят заготовку таких пород, как дуб черешчатый, дуб красный, конский каштан обыкновенный и другие.

Туман накроет Рязанскую область 8 октября

В среду в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Саженцы сибирского кедра высадили в эко-парке «Здоровое долголетие»

На данный момент в парке высажено свыше 200 деревьев различных видов. Эта практика была признана одной из лучших в России

Карпатский колдун двадцать лет назад жутко описал будущее Украины: «эти земли напитаются мёртвым запахом»

Его пророческие слова предвещают распад Украины. Так она заплатит за совершённое предательство.

Полосу движения для маршруток уберут в районе ТД «Барс»

В Рязани изменится организация дорожного движения на участке в районе остановки общественного транспорта «ТД Барс».

В Рязанской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ

Грипп опасен своими осложнениями. Вакцинация – самый эффективный способ защиты себя и близких.

В Рязани установили бюст руководителю обороны Севастополя в Крымской войне Владимиру Корнилову

На улице Нахимова, рядом со школой №57, установили бюст вице-адмирала Владимира Корнилова.

Жительница Московской области помогла зарубежным мошенникам обмануть рязанского пенсионера на 720 тысяч рублей

В ходе переписки с неизвестными она согласилась получать деньги от обманутых людей за определенный процент.

Десятки домов останутся без воды 8 октября в Рязани

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса.

ФСБ в Рязани пресекла канал незаконной миграции, организованный выходцами из Средней Азии

В отношении обоих фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе. 

Расписание пригородных поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 8 октября 

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 8 октября в связи с развитием инфраструктуры.

Профессор МГИМО раскрыл настоящий план Трампа с «Томагавками» 

А вот если задуманное сорвётся, тогда придётся переходить к крайним мерам. 

В России зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

В российском сегменте интернета с начала 2025 года отмечается резкий рост количества дипфейков — поддельных видео, созданных для целенаправленного введения людей в заблуждение и представляющих социальную опасность.