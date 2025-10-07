Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

В Рыбновском районе ушел из жизни Николай Александрович Мирзоян, председатель правления местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». Об этом сообщили в администрации округа.

Николай Мирзоян был ветераном боевых действий. Он родился 10 апреля 1956 года в азербайджанском городе Мингечаур. После окончания средней школы в 1973 году Мирзоян поступил в Азербайджанский госуниверситет им. С.М. Кирова. Однако его учеба была прервана в ноябре 1974 года, когда он был призван на службу в Краснознаменный Черноморский флот. В октябре 1977 года он завершил срочную службу в звании мичмана и продолжил службу на флоте до 1996 года. В этот период он дважды принимал участие в боевых действиях на территории Эфиопии — в 1978 и 1980 годах.

После разделения Черноморского флота между Россией и Украиной Мирзоян был уволен в запас по сокращению штатов. В 2006 году он вступил в «Боевое братство» и стал одним из основателей отделения этой организации в Рыбновском районе. В 2007 году он возглавил районное отделение и оставался на этом посту почти два десятилетия.

С началом специальной военной операции Николай Мирзоян и возглавляемое им районное отделение активно участвовали в сборе гуманитарной помощи для бойцов. В 2023 году губернатор Рязанской области Павел Малков вручил ему почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». За свою деятельность он был неоднократно отмечен благодарностями и наградами различного уровня.

Выражаем соболезнования родным и близким Николая Мирзояна.