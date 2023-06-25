Воскресенье, 25 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Скончался один из основателей партии «Яблоко»

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала ВишНевскоеВремя

Умер один из авторов российской Конституции, один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Об этом 25 июня написал в Telegram депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

Зампред «Яблока» назвал Виктора Леонидовича своим учителем.

Борис Вишневский: «Ушёл Виктор Леонидович Шейнис. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от «Яблока». Светлая память»

Шейнису было 92 года. Он родился в 1931 году в Киеве, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, — пишет Интерфакс. Виктор Шейнис – доктор экономических наук, профессор, автор книг и статей и один из авторов Конституции России.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Андрей Глазунов: «Новая Каховка сейчас похожа на Припять»

В полк мобилизованных из Рязанской области привезли квадроцикл повышенной проходимости. Бойцам и жителям привезли 45 тонн продуктов питания.

Солнечное гало засняли в небе над Рязанью

Снимки сделаны около 16 часов 25 июня.

В Рязани на пешеходном переходе столкнулись две легковушки

ДТП произошло днём 25 июня в микрорайоне Канищево.

26 июня в Рязанской области ожидается комфортная температура

Ночная температура — от 8 до 13 градусов.

Семья из Рязани усыновила зубра в Окском заповеднике

Подопечным семьи стал 7-летний крупный самец по кличке Мезарь.

В Рязани прошли выпускные вечера

Вчера в Рязани в большинстве школ прошли вчера.  В регионе не стали отменять массовые мероприятия. Выпускники, несмотря на внешние события, зажигали и радовались Первому взрослому балу. По сводкам ведомств, отвечающих за безопасность, всё прошло без происшествий. Предлагаем вам яркие кадры праздника по результатам мониторинга страниц социальных сетей.

Движение по мосту через Оку в Коломне восстановлено

Об этом сообщает «Рязань в Telegram» со ссылкой на минтранс Подмосковья.

Дмитрий Песков: Режим КТО будет отменён в самое ближайшее время

Пресс-секретарь главы государства подвёл итоги вчерашнего дня.

В ЦПКиО Рязани 24 июня праздновали День молодёжи

Для взрослых и детей подготовили обширную программу.

Мать Александра Логунова добивается опеки над внучками

Детектив Екатерина Шумякина намерена подать встречный иск.

В Рязани открылся клуб пинг-понга Spinplaza

Клуб уже принял детский теннисный турнир.

Видеоролик рязанцев получил диплом межрегионального фестиваля

Ролик об этноплощадке «Матвеева Пустынь» в селе Старочернеево Шацкого района получил диплом за «Лучшую операторскую работу».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации