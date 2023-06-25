Скончался один из основателей партии «Яблоко»

Умер один из авторов российской Конституции, один из основателей партии «Яблоко» Виктор Шейнис. Об этом 25 июня написал в Telegram депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

Зампред «Яблока» назвал Виктора Леонидовича своим учителем.

Борис Вишневский: «Ушёл Виктор Леонидович Шейнис. Соратник Сахарова, народный депутат России, а потом депутат Госдумы от «Яблока». Светлая память»

Шейнису было 92 года. Он родился в 1931 году в Киеве, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета, — пишет Интерфакс. Виктор Шейнис – доктор экономических наук, профессор, автор книг и статей и один из авторов Конституции России.