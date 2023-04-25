Скончался народный артист России Геннадий Богачев

На 79-м году жизни после тяжёлой болезни ушёл из жизни артист БДТ Геннадий Богачев. О кончине народного артиста России сообщает РБК.

В БДТ Геннадий Богачев пришел в 1969 году после выпуска из Ленинградского театрального института.

Работал артист в кино и озвучке. Он снимался в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Трех ненастных днях», телеспектакле «Ханума», сериалах «Брежнев», «Мастер и Маргарита».

Геннадий Богачев озвучивал джина из мультфильмов об Алладине и Фантомаса из классического фильма.