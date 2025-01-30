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Власть и политика

Скончался экс-начальник рязанской колонии № 2 Василий Вовченко

Алексей Самохин

Ушёл из жизни бывший начальник колонии № 2, ветеран уголовно-исполнительной системы Василий Вовченко. Об этом сообщил сайт сайт УФСИН Рязанской области.

В системе исполнения наказаний Вовченко работал с 1974 по 2014 год, колонией руководил с 2003 года.

Василий Михайлович был доцентом Института подготовки государственных и муниципальных служащих в Академии ФСИН в Рязани. Имел ведомственные награды.

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Прощание с полковником внутренней службы пройдёт 30 января в 11 часов на Сысоевском кладбище в Рязани.

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