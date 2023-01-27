Скончалась сотрудница Следственного комитета майор юстиции Евгения Перфильева

Скоропостижно скончалась старший помощник руководителя СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) майор юстиции Евгения Алексеевна Перфильева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Перфильева — выпускница Кубанского госуниверситета, много лет служила в органах следствия. Начинала работать в Калмыкии, затем служила в Ярославской области, после — в Карачаево-Черкессии.
Сотрудники Следственного комитета выразили соболезнования.
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