Скончалась сотрудница Следственного комитета майор юстиции Евгения Перфильева

Скоропостижно скончалась старший помощник руководителя СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) майор юстиции Евгения Алексеевна Перфильева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Перфильева — выпускница Кубанского госуниверситета, много лет служила в органах следствия. Начинала работать в Калмыкии, затем служила в Ярославской области, после — в Карачаево-Черкессии.

Сотрудники Следственного комитета выразили соболезнования.