Скончалась депутат Рязанской гордумы Светлана Попова

В Рязани на 61-м году жизни скончалась депутат городской Думы Светлана Попова.

Светлана Попова избрана по округу №6 — (Дашково-Песочня, Соколовка, Агропром, Карцево и другие микрорайоны). Депутат работала в структурах И.В. Трубицына.

C 2004 года Светлана Попова была членом Совета РРОО «Милосердие и Защита», а с 2010 – помощником депутата Рязанской областной думы, – говорится на сайте городской думы Рязани.

Мер Рязани Елена Сорокина выразила близким, родным и коллегам Светланы Николаевны искренние соболезнования и отметила, что депутат многое делала для улучшения жизни горожан.