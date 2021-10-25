2.7 C
Рязань
Понедельник, 25 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Скончалась преподаватель Ряжской детской музыкальной школы Викторина Рыбакова

Александр Ильин
Фото: Министерство культуры и туризма Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 22 октября, ушла из жизни преподаватель по классу хореографии Ряжской детской музыкальной школы, руководитель коллектива «Новое поколение» Викторина Юрьевна Рыбакова. Об этом сообщает региональный минкульт. 

Викторина Юрьевна оставила значимый след в культурной жизни Рязанской области. В Ряжской музыкальной школе она начала работать преподавателем хореографии с 2013 года. Коллектив «Новое поколение» под её руководством неоднократно становился лауреатом международных творческих конкурсов. 

В хореографическом коллективе обучалось более 50 ребят. Целью своей работы Викторина Юрьевна всегда ставила создание благоприятных условий для развития творческих способной детей. 

Министерство культуры и туризма Рязанской области выразило глубокие соболезнования родным и близким.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,764ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать