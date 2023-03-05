Воскресенье, 5 марта, 2023
Татьяна Проводина

Сколько нужно шагов для сжигания калорий от разных видов алкоголя?

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Изображение от valeria_aksakova на Freepik

Во Франции разработчики шагомера WeWard выяснили, сколько нужно шагов, чтобы сжечь калории от разных видов алкоголя. Эксперты оценили 9 самых популярных напитков.

Оказалось, что желающим выпить бокал пива придётся добавить к ежедневной норме в 10 тысяч шагов ещё 5 тысяч. Об этом пишет телеграм канал ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность.

Самые «лёгкие», как выяснилось, шампанское и виски — 2520 и 1680 дополнительных шагов соответственно.

А вам удаётся проходить дневную норму шагов?

Сколько нужно шагов для сжигания калорий от разных видов алкоголя?
Источник: Телеграм канал ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность

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