Сколько нужно шагов для сжигания калорий от разных видов алкоголя?

Во Франции разработчики шагомера WeWard выяснили, сколько нужно шагов, чтобы сжечь калории от разных видов алкоголя. Эксперты оценили 9 самых популярных напитков.

Оказалось, что желающим выпить бокал пива придётся добавить к ежедневной норме в 10 тысяч шагов ещё 5 тысяч. Об этом пишет телеграм канал ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность.

Самые «лёгкие», как выяснилось, шампанское и виски — 2520 и 1680 дополнительных шагов соответственно.

А вам удаётся проходить дневную норму шагов?

Источник: Телеграм канал ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность