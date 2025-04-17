Сколько куличей можно приготовить из рязанских продуктов подсчитал Рязаньстат

Используя рязанские продукты за один месяц, можно приготовить по 741 куличу и творожному десерту. Подсчеты провел Рязаньстат.

Так, в феврале 2025 года в Рязанской области произвели 24,6 тыс. тонн муки, 222,3 тонн сливочного масла, 623,8 тонн творога и 235,8 тонн сметаны. По данным Рязаньстата, для семьи из 4 человек на приготовление 1 большого кулича потребуется 1 кг муки и 150 гр. масла, для творожной пасхи – 500 гр. творога, 150 гр. сметаны и 150 гр. масла.

В результате из рязанских продуктов можно приготовить по 741 тыс. куличей и творожных десертов как минимум.