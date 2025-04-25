СК возобновит расследование по делу о массовом отравлении в Рязани

Житель города Рязани обратился в Информационный центр Следственного комитета России (СК) с жалобой на прекращение расследования уголовного дела о массовом отравлении в одном из местных кафе. В декабре 2023 года мужчина почувствовал недомогание после посещения заведения общественного питания, а позже узнал, что в тот же день с аналогичными симптомами в больницу были госпитализированы ещё восемь человек.

Ранее происшествие освещалось в СМИ и социальных сетях. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу.

Уголовное дело было прекращено, что вызвало возмущение у пострадавших. В связи с этим Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову представить подробный доклад о причинах прекращения расследования и обстоятельствах, приведших к такому решению.

Реклама

Руководство ведомства взяло ситуацию на контроль.