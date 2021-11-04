СК разыскивает авторов видео с однополым поцелуем на фоне Вечного огня в Кремле

Московский СК устанавливает личности двух девушек, которые сняли на видео «элементы однополого полового акта» на фоне Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Кремля. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ролик с поцелуем двух девушек начал распространяться в социальных сетях во вторник, 2 ноября.

По данным RTVI, участницами видео являются Анна Михеева (снималась в шоу «Пацанки») и Алёна Ефремова (стала жертвой избиения стримером Mellstroy в 2020 году).

Уточняется, что следственный комитет проводит проверку по ст. 354.1 УК РФ (Осквернении символов воинской славы), по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Официальных комментариев от СК пока не поступало.