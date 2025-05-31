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Происшествия

СК проверит жалобу жителей Рязанской области на строительство животноводческого комплекса

Алексей Самохин
Фото: СУ СК России по Рязанской области
Происшествия

СК проверит жалобу жителей Рязанской области на строительство животноводческого комплекса

Алексей Самохин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Михайловского муниципального округа Рязанской области. Поводом стало видеообращение, размещённое в комментариях официальной приёмной главы СК во «ВКонтакте».

Жители выразили несогласие с планируемым строительством крупного животноводческого комплекса рядом с несколькими сельскими поселениями. Речь идёт о размещении трёх объектов I класса опасности на участке площадью более 290 гектаров. По словам заявителей, изменения в градостроительные документы были внесены с нарушениями. Общественные слушания прошли без надлежащего оповещения граждан, а заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Местные жители обеспокоены возможным негативным влиянием на окружающую среду и здоровье населения. Их многочисленные обращения в органы власти не дали результата.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и доложить о предварительных выводах. Результаты проверки будут находиться на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

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