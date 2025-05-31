СК проверит жалобу жителей Рязанской области на строительство животноводческого комплекса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жителей Михайловского муниципального округа Рязанской области. Поводом стало видеообращение, размещённое в комментариях официальной приёмной главы СК во «ВКонтакте».

Жители выразили несогласие с планируемым строительством крупного животноводческого комплекса рядом с несколькими сельскими поселениями. Речь идёт о размещении трёх объектов I класса опасности на участке площадью более 290 гектаров. По словам заявителей, изменения в градостроительные документы были внесены с нарушениями. Общественные слушания прошли без надлежащего оповещения граждан, а заключение государственной экологической экспертизы отсутствует.

Местные жители обеспокоены возможным негативным влиянием на окружающую среду и здоровье населения. Их многочисленные обращения в органы власти не дали результата.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву провести процессуальную проверку и доложить о предварительных выводах. Результаты проверки будут находиться на контроле центрального аппарата Следственного комитета.