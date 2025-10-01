Системы телеметрии будут установлены на объектах водоснабжение в муниципалитетах Рязанской области

В муниципалитетах Рязанской области будут установлены системы телеметрии на объектах водоснабжения. Об этом сообщил телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Запуск пилотного проекта запланирован на ближайшее время, заявил заместитель председателя Правительства Рустам Халиков по итогам рабочих визитов в Сапожковский, Касимовский и Клепиковский районы.

По поручению губернатора Павла Малкова ведётся оценка эффективности объектов водоснабжения, введённых в эксплуатацию в рамках федеральной программы «Чистая вода» и региональных программ. В ходе поездок были выявлены определённые недостатки, местным властям даны указания для их оперативного устранения.