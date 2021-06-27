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Воскресенье, 27 июня, 2021
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Синоптики рассказали, когда холодный фронт собьет жару в Липецкой области

Никита Брыкин
Синоптики рассказали, когда холодный фронт собьет жару в Липецкой области
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В ближайшие сутки в Липецкую область придет холодный фронт, который должен сбить жару, пишет портал «Город 48».

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град.

Подчеркивается, что среднесуточные температуры воздуха опустятся до 25-26 градусов тепла.

В частности, в понедельник будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди с грозами, местами ливни с градом. Возможны порывы ветра до семнадцати метров в секунду.

При этом липчан предупредили, что днем воздух может прогреться до тридцати градусов жары.

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