Синоптики рассказали, когда холодный фронт собьет жару в Липецкой области

В ближайшие сутки в Липецкую область придет холодный фронт, который должен сбить жару, пишет портал «Город 48».
По прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град.
Подчеркивается, что среднесуточные температуры воздуха опустятся до 25-26 градусов тепла.
В частности, в понедельник будет облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди с грозами, местами ливни с градом. Возможны порывы ветра до семнадцати метров в секунду.
При этом липчан предупредили, что днем воздух может прогреться до тридцати градусов жары.