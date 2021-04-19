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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Синоптики пообещали климатические качели в мае

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Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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В мае в Москве и Центре России ожидаются климатические качели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, последний месяц весны начнётся с прохладной погоды, после потеплеет с превышением нормы. Метеоролог рассказал, что май будет идти по нарастающей – температура будет постепенно повышаться. К Дню Победы температура станет привычной для этого времени, местами выше нормы. 

– А дальше май «попрет» по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла, – сообщил Тишковец.

Климатические качели в мае: Первомай –  прохладный, а 9 мая – тёплое уже традиционные Правда, иногда бывает наоборот.

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