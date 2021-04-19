Синоптики пообещали климатические качели в мае

- Advertisement -

В мае в Москве и Центре России ожидаются климатические качели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, последний месяц весны начнётся с прохладной погоды, после потеплеет с превышением нормы. Метеоролог рассказал, что май будет идти по нарастающей – температура будет постепенно повышаться. К Дню Победы температура станет привычной для этого времени, местами выше нормы.

– А дальше май «попрет» по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла, – сообщил Тишковец.

Климатические качели в мае: Первомай – прохладный, а 9 мая – тёплое уже традиционные Правда, иногда бывает наоборот.