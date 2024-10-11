Синоптик Ильин ожидает новые ураганы в США до конца года

Ураган «Милтон» стал не первым, обрушившимся на США этой осенью. До него ураган «Хелен» прошёл по Южной Каролине, Флориде и Джорджии, унеся более 200 жизней. Синоптик Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что «Милтон» и «Хелен» могут оказаться не последними стихийными бедствиями, обрушившимися на США в этом году.

«Существует вероятность того, что подобные ураганы снова затронут побережье США до конца года. Для страны торнадо — явление не редкое, но столь мощные ураганы, как «Милтон» и «Хелен», случаются примерно раз в 18–24 года», — пояснил эксперт.

Ильин отметил, что ураганы, которые могут прийти до конца года, вероятно, будут такими же сильными, как «Хелен» и «Милтон».