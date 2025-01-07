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Символ новогодней столицы России — снежинку — передали Рязани

Валерия Мединская

Сегодня в Рождество Рязань объявили новогодней столицей России 2025–2026 года. Символ проекта — снежинку — передали на церемонии закрытия проекта «Киров — Новогодняя столица России».

Снежинку приняла председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Вятская снежинка ювелирно соткана из кукарского кружева, которое отличается особой легкостью. В ручной работе более миллиона стяжек.

«Мы сегодня побывали на старинных улицах Кирова и полюбили его. Я думаю, что вы также полюбите нашу Рязань, которой в этом году уже 930 лет. Президент назвал Рязань сердцем России, и поэтому вы передаете снежинку в сердце нашей страны. Я думаю, мы своей любовью не растопим ее, а только укрепим эту дружбу городов, этот замечательный проект», — сказала Татьяна Панфилова.

Церемония передачи символа началась с концерта. Со сцены звучали песни, посвященные Рязани, ее достопримечательностям, рязанскому леденцу, рязанским грибам. 

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Напомним, Рязань вновь станет новогодней столицей России 2025-2026. Об этом сегодня было заявлено в Кирове, передающем эстафету нашему городу.

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