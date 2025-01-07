Символ новогодней столицы России — снежинку — передали Рязани

Сегодня в Рождество Рязань объявили новогодней столицей России 2025–2026 года. Символ проекта — снежинку — передали на церемонии закрытия проекта «Киров — Новогодняя столица России».
Снежинку приняла председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Вятская снежинка ювелирно соткана из кукарского кружева, которое отличается особой легкостью. В ручной работе более миллиона стяжек.
Церемония передачи символа началась с концерта. Со сцены звучали песни, посвященные Рязани, ее достопримечательностям, рязанскому леденцу, рязанским грибам.
Реклама
Напомним, Рязань вновь станет новогодней столицей России 2025-2026. Об этом сегодня было заявлено в Кирове, передающем эстафету нашему городу.