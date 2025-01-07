Символ новогодней столицы России — снежинку — передали Рязани

«Мы сегодня побывали на старинных улицах Кирова и полюбили его. Я думаю, что вы также полюбите нашу Рязань, которой в этом году уже 930 лет. Президент назвал Рязань сердцем России, и поэтому вы передаете снежинку в сердце нашей страны. Я думаю, мы своей любовью не растопим ее, а только укрепим эту дружбу городов, этот замечательный проект», — сказала Татьяна Панфилова.