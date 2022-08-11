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Силин день 12 августа: что обязательно нужно сделать, народные приметы и поверья

12 августа православные христиане вспоминают священномученника Силуана, спутника и соратника апостола Павла.

С давних времён в эту дату наши предки шли в лес, чтобы набрать осиновых ветвей для банных веников. Считалось, что собранные в этот день веники помогают зимой избавляться от болезней, облегчают страдания при мышечных недугах.

Существует поверье, что в силин день обретают богатырскую силу даже самые слабые люди. Это время работы в поле, на огороде. Наши предки старались именно 12 августа выполнить самые тяжёлые задачи, потому что верили: помощь придёт свыше.

Для 12 августа есть свои запреты. Например, ни в коем случае нельзя оставлять на ночь открытыми хлева и коровники. Считалось, что к животным и домашней птице может пробраться нечистая сила. Не разрешатся переедать, иначе можно столкнуться с голодом впоследствии и с финансовыми трудностями.

Нельзя подпиливать ногти и стричь волосы, можно лишиться из-за этого достатка. Не стоит покупать землю для растений. Скорее всего, растения в ней не проживут долго.

Народные приметы 12 августа

  • Если на 12 августа случился ненастный и ветреный день, жди затяжных дождей;
  • Если случилась прохлада — жди холодное начало осени;
  • Если 12 августа идет мелкий дождь идёт, в ближайшие дни ожидается дождливая погода.
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