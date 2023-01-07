Швакова объяснила кадровые изменения в рязанском Агентстве развития бизнеса

Изданию «Рязанские ведомости» зампред регионального правительства Юлия Швакова объяснила кадровые изменения в Агентстве развития бизнеса.

Напомним, накануне Нового года в АРБ сменился руководитель. Возглавил организацию москвич Александр Уланов. На этом посту он сменил Устина Богачёва. Как сказала Швакова, при подборе кадров в АРБ она оценивает внутреннюю мотивацию человека и его опыт. У Уланова такие результаты есть. Он окончил МГУ, работал в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, участвовал в разработке стратегии развития промышленности столицы, антикризисных мер поддержки бизнеса.

Как отметила зампред правительства, директору АРБ предстоит внедрить новые принципы работы, чтобы по максимуму использовать уже имеющиеся возможности. Речь идёт о продвижении рязанской продукции на экспорт, реализации нацпроекта «Производительность труда». Работу АРБ хотят перевести в формат оказания комплексных услуг и поддержки бизнеса на на всех этапах рабочего цикла.