Штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах ужесточили

Административная ответственность за такие правонарушения ужесточается с 8 июня, – сообщает РИА Новости. Для граждан штрафы выросли в среднем в 10 раз. С юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и чиновников могут максимально взыскать вдвое больше, чем раньше.

Увеличены штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки. Также это относится к участкам, которые не отделены от деревьев противопожарной полосой. За такое нарушение граждане теперь заплатят 30-40 тысяч рублей, должностные лица – 30-50 тысяч, а юрлица – от 300 до 500 тысяч рублей.

Для юридических лиц максимальный штраф установлен в 2 млн рублей. Он предусмотрен в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека или его гибели из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Чаще всего виновником возгораний становится человек. К пожарам приводят нарушения требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём, а также выжигание сухой растительности.

Ужесточение ответственности должно побудить граждан более ответственно относиться к требованиям пожарной безопасности. Это должно предотвратить возникновение пожаров и минимизировать ущерб от них.