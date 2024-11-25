Штрафы за езду без полиса ОСАГО увеличатся в шесть раз

Госдума предложила в шесть раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО — с 800 до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Такое повышение размеров штрафа произойдет впервые более чем за двадцать лет существования ОСАГО. В результате штраф будет чуть ниже средней стоимости полиса в 7,65 тыс. рублей. По данным союза автостраховщиков РФ, без ОСАГО ездят от 7 до 10% водителей, что составляет от 2,5 до 3,6 млн автовладельцев.

Инициативу о повышении размера штрафов за езду без ОСАГО поддержали в российском кабмине и МВД. При этом некоторые выступили против инициативы, так как использовать камеры для проверки наличия у водителя полиса ОСАГО получится не раньше осени 2026 года.

Напомним, с 1 марта 2025 года ГИБДД не будет проверять полисы при регистрации машин.