Штаб Захара Прилепина открылся в Рязани

В четверг, 18 мая, в Рязани открылся Штаб Захара Прилепина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Штаб, который находится в Есенин центре, объединит работу сразу нескольких общественных организаций. По заявлению пресс-службы партии, там будут заниматься патриотическим воспитанием, начальной военной подготовкой, поддерживать участников СВО, волонтёров, бесплатно обучать рязанцев навыкам выживания и тактической медицины.

Также участники работы Штаба собираются заняться экологией, проблемами ЖКХ, культуры, градозащиты, оказывать правовую поддержку рязанцам.

По словам Владислава Степанова, координатора Штаба в Рязани, объединение разнонаправленных организаций необходимо для повышения эффективности работы и достижения реальных результатов в каждой отдельной сфере.