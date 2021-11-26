Штаб гражданского строительства Рязанской области возглавил Евгений Беленецкий

Штаб по вопросам гражданского строительства в Рязанской области возглавил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий. Распоряжение опубликовала газета Рязанские ведомости.

Документом также вносятся изменения в порядок его работы: заседания штаба будут проводиться по мере необходимости. Ранее заседания поручено было проводить не реже одного раза в месяц.

Напомним, ранее штаб по вопросам гражданского строительства возглавлял бывший вице-губернатор Михаил Семёнов. Однако он был отправлен в отставку.