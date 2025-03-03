SHOT: случаи лихорадки денге начали фиксировать у российских туристов в Таиланде

Случаи заражения лихорадкой денге начали фиксировать у российских туристов, отдыхающих в Таиланде. О росте числа инфицированных также предупреждают власти Вьетнама, сообщает SHOT.

Ранее стало известно о десятках российских туристов, заболевших лихорадкой денге на Бали.

Лихорадка денге в Таиланде

Москвичка Олеся, заразившаяся денге на острове Панган, рассказала, что заболела после укуса комара. По её словам, дожди, прошедшие на острове, привели к увеличению численности насекомых. Несмотря на использование репеллентов и фумигаторов, туристка всё равно заразилась. Врачи диагностировали у неё денге и порекомендовали пить парацетамол, а также ежедневно сдавать кровь, чтобы контролировать уровень тромбоцитов и не допустить внутреннего кровотечения.

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С похожими симптомами — высокой температурой, тошнотой, сыпью и сильной жаждой — к врачам обращаются и туристы с соседнего острова Самуи. Путешественники замечают в номерах азиатских тигровых комаров — основных переносчиков вируса.

Ранее случаи заражения денге среди россиян уже фиксировали в Бангкоке. Некоторые туристки, перенесшие болезнь в лёгкой форме, жалуются на сильное выпадение волос после выздоровления.

Ситуация во Вьетнаме

Власти Вьетнама предупредили о вспышке лихорадки денге, которая началась раньше обычного из-за дождей. С начала года в Хошимине заболели 3,8 тысячи человек — это в два раза больше, чем в прошлом году. Пока массовых случаев среди туристов не зафиксировано, но путешественникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Как защититься от лихорадки денге

Использовать репелленты

Носить одежду с длинными рукавами

Устанавливать москитные сетки

Избегать скоплений воды, где могут размножаться комары

При появлении первых симптомов — высокой температуры, ломоты в теле, сыпи или тошноты — необходимо срочно обратиться к врачу.