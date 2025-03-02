SHOT: десятки российских туристов подхватили опасную инфекцию на Бали

С начала января в Индонезии зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге, в том числе в популярных туристических районах — Чангу, Улувату, Семиньяк и других. По данным местных властей, уже скончались 28 человек. В сезон дождей ситуация ухудшается: дома обрабатывают специальными средствами от комаров, которые переносят инфекцию. Среди заражённых — десятки россиян.

Российские туристы, пострадавшие от вируса, рассказали SHOT, что болезнь переносится крайне тяжело. Сначала воспаляется место укуса, затем у некоторых опухают ноги и отнимаются конечности. Появляются сильные боли в животе, жажда, а в некоторых случаях — галлюцинации и пожелтение кожи.

«В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные препараты. Потом началась тромбоцитопения — стали лопаться капилляры, пошла кровь из носа. При низком уровне тромбоцитов велик риск внутренних кровотечений. Но на четвёртый день стало легче, и меня выписали», — рассказала одна из переболевших россиянок.

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Заражению часто подвергаются целые семьи. Самки комаров Aedes сначала заражают одного человека, а потом, укусив другого, передают инфекцию дальше. Переболеть денге можно несколько раз, так как существует четыре различных штамма вируса.

Местные мошенники уже пытаются нажиться на панике среди туристов. По словам одной из девушек, неизвестный пытался продать ей капельницу от денге за внушительную сумму. В последний момент туристка отказалась от сомнительного лечения.